Guaidò indagato

da Adnkronos – Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha annunciato l’apertura di un’indagine a carico di Juan Guaidò, presidente ad interim, per la sua presunta responsabilità nei blackout che il governo di Nicolas Maduro associa ad azioni di sabotaggio.

Saab ha spiegato che Guaidò sarà indagato per il presunto coinvolgimento “nell’attacco al sistema elettrico nazionale”. I blackout sono iniziati giovedì e hanno coinvolto gran parte del territorio nazionale. Per l’opposizione, i problemi sono legati alle condizioni obsolete delle infrastrutture, all’assenza di investimenti e alla manutenzione inesistente.