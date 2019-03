Incendi, in Piemonte torna lo stato di massima pericolosità: allerta anche nell’alessandrino

Cremolino – Anche in provincia di Alessandria e per l’esattezza a Cremolino, tra Acqui e Ovada, è entrato in azione il Sistema antincendi boschivi della Regione Piemonte (volontari Aib e Vigili del fuoco).

Un provvedimento adottato perché in tutta la regione è tornato in vigore lo stato di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi, nell’alessandrino un vasto incendio lunedì ha coinvolto seimila metri quadrati di bosco ad Altavilla Monferrato, che sarà in vigore da domani, mercoledì 13 marzo.

Oltre a Cremolino, il Sistema antincendi boschivi è entrato in azione a San Carlo Canavese, Val della Torre, Bollengo, Bairo e Givoletto, nel torinese, Viarigi, nell’astigiano, Paesana e Bagnolo Piemonte nel cuneese e Mottalciata, in provincia di Biella.