Toyota Supra A90, la volevate con il 2JZ? Eccovi serviti 800 cavalli fumanti

da Automoto – Era solo questione di tempo. Questa, signori e signore, farà strage. Si tratta di una Supra A90 la cui fonte di potenza, il 3.0 L BMW, è stato “swappato” con il 6 cilindri 2JZ della Supra mkIV. Il campione di drifiting giapponese Daigo Saito è l’onorevole uomo che ha riportato la Supra indietro fino agli anni 90. Questa vettura, tre l’altro, competerà nel prossimo e imminente D1 Grand Prix.

Tutte le specifiche saranno rilasciate entro due settimane, ma per adesso sappiamo che ci sono 800 cavalli grazie all’utilizzo di turbine HKS e che ci sono voluti 42 giorni per completare la trasformazione.

“Sono davvero molto contento di essere il primo a portare la nuova Supra sui campi di gara, con questo interessante swap. Mi piace molto l’auto, davvero compatta e maneggevole, si tratta davvero di un’ottima impostazione per questa disciplina. Vedremo dove arriveremo con lo sviluppo, ma per adesso sembra promettente.”