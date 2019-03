A Tortona è emergenza ladri di ottone che rubano pulsantiere e insegne dei negozi

Tortona – Sono soprattutto pulsantiere e rivestimenti in ottone dei citofoni ad ingolosire alcuni ladri operanti nel tortonese. Dopo un periodo di stop, sono infatti ricominciati i furti ai danni di negozi e abitazioni per accaparrarsi questo materiale, tanto che, specialmente a Tortona, si assiste ormai ad una vera e propria razzia. Ben quattro gli ultimi episodi denunciati al Comando dei Carabinieri della città, verificatisi in Via Calvino e in Via Guidobono, ma ci sarebbero anche altre zone prese di mira dai “razziatori di ottone”, come Via Luca Valenziano e l’area nord di Via Emilia.

“Si fondono tutto – commentano i residenti – con il pericolo, oltre al danno economico, di lasciare fili scoperti con i quali chiunque può venire a contatto”.

Una situazione esasperante per i tortonesi, costretti ad assistere allo scempio della propria città senza poter far nulla.

Ne sa qualcosa Gianni Ferrari, titolare di “Ferrari Abbigliamento”, in Via Emilia, che a inizio anno ha visto sparire la bella targa in ottone con inciso il nome della propria attività. “Stavo guidando verso Castelnuovo Scriva per rientrare a casa – racconta – quando mi accorgo di aver dimenticato in negozio un abito. Torno indietro e, una volta davanti alle mie vetrine, vedo che al posto della targa c’è un buco nella parete. Che dire: ormai non c’è limite al peggio. Di sicuro, se rimetterò la targa, sarà in plastica”.

La zona era sotto la traiettoria di una telecamera di videosorveglianza comunale, ma a causa di un malfunzionamento non ha registrato il ladro all’opera. Per di più, questi furti sono compiuti solitamente la sera, approfittando dell’oscurità, e ad oggi non è ancora stato possibile cogliere i malviventi sul fatto.