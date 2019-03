Brexit: Theresa May si arrende, ora tutto è possibile

di Deborah Ameri (Business Insider) – “House of fools”, titola corrosivo il Sun. Una casa di matti, di scemi. Ovvero la Camera dei Comuni, che per la seconda volta ha schiacciato, con una maggioranza di 149 voti, l’accordo freneticamente ritoccato all’ultimo minuto da Theresa May.

Per il tabloid, falco della Brexit, oggi è un giorno funesto. Perché gli intransigenti e inflessibili brexiteers, che sognavano un distacco dall’Europa più netto, si sono dati la classica zappa sui piedi. Facilitando l’avvento di una Brexit più morbida e di un’estensione dell’articolo 50 che potrebbe far precipitare il Regno Unito nel limbo.

La resa di Theresa

Non si è dimessa, come succederebbe in tempi normali, ma non ha più l’animo di lottare. Lo ha fatto capire quando ha annunciato il voto di stasera in parlamento, dove i deputati saranno chiamati a scegliere di accettare o rigettare il no deal, l’uscita dalla Ue senza un accordo e quindi nei termini regolati dalla World Trade Organization.

Finora May si era sempre battuta per tenere il no deal a portata di mano, pronto per essere sventolato nei negoziati con Bruxelles (che lo teme). Ma ieri la premier ha concesso ai conservatori il voto libero, potranno cioè esprimersi secondo coscienza, senza obblighi. E la stessa May voterà per scongiurare l’uscita “disordinata” dall’Europa. Significa che non ha più intenzione di mercanteggiare con Jean-Claude Juncker e Donald Tusk. Se Londra vuole un accordo non sarà lei a portarlo a casa.

Una rassegnazione che le si leggeva negli occhi e nella voce.

Ora tocca a voi, avrà pensato

E ora tutto può succedere. Il no deal dovrebbe essere scongiurato, ma il governo ha già annunciato che se fosse approvato stasera, l’87 delle merci importate dal 29 marzo (giorno dell’uscita) non sarebbe soggetto ad alcuna tariffa di entrata, nel tentativo di evitare uno shock da 9 miliardi di sterline che colpirebbe aziende e consumatori.

Una volta eliminato il no deal (almeno nell’immediato), Westminster voterà domani per chiedere un’estensione dell’articolo 50. Questa mozione dovrebbe essere approvata e così la palla finirebbe di nuovo nel cortile di Bruxelles. Perché saranno i 27 a dover decidere se accordarla e in quali termini. Potrebbe essere un’estensione molto corta, al massimo fino a maggio, quando si terranno le elezioni europee.

Sarebbe surreale se il Regno Unito dovesse eleggere i parlamentari Ue proprio adesso che se ne sta andando. Del resto con pochi mesi a disposizione cosa si potrebbe risolvere? La Ue potrebbe quindi imporre a Londra un’estensione lunga (magari di un paio di anni), a patto che gli inglesi partecipino alle elezioni.

A queste condizioni i brexitiani potrebbero cambiare idea e votare per l’accordo May, che non è del tutto morto e potrebbe tornare in campo.

L’ultimo scenario

l’Europa potrebbe acconsentire a elargire più tempo solo per un motivo plausibile, come un secondo referendum o elezioni anticipate.

Perché se il parlamento continua a essere bloccato, a non trovare una maggioranza per risolvere la Brexit, May non avrà molta scelta. Si può dimettere, lasciando il pasticcio a un altro premier, ma può anche convocare le elezioni, come ha chiesto il leader laburista Jeremy Corbyn. Oppure, vista la totale impossibilità di decisione, tornare a chiedere agli inglesi cosa intendano fare.

Tutte le strade sono aperte e non c’è mai stata una tale incertezza nei corridoi di Westminster.

Il sogno di una hard Brexit è sfumato, proprio per mano di coloro che l’agognavano, e i remainers si sfregano le mani.

Brexit, dopotutto, non significa Brexit. E Londra potrebbe rimanere impigliata nella compagine europea ancora per molto tempo.