Detenuto incendia materasso al carcere di San Michele, due poliziotti intossicati. Al Don Soria giovane libanese aggredisce un agente

Alessandria – Carceri di Alessandria ancora una volta al centro della cronaca locale con due gravi episodi che si sono tenuti in due strutture diverse.

Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 marzo, al San Michele, un detenuto ha provocato un incendio dando fuoco a un materasso in cella.

Per il fumo denso si è reso necessario far uscire per precauzione tutti i detenuti del Reparto interessato, la sezione IB, e solamente il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di evitare più gravi e tragiche conseguenze. Due agenti, rimasti intossicati, sono stati poi portati in ospedale.

Martedì mattina, invece, un altro episodio, stavolta al Don Soria, ad Alessandria, dove un detenuto libanese di 21 anni, in carcere per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ha aggredito un agente di Polizia Penitenziaria in servizio.

“Quel che accade ogni giorno nelle carceri del Piemonte ci preoccupa. Eppure, le nostre denunce rimangono senza risposte ed adeguati provvedimenti – ha dichiarato Vicente Santilli del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria SAPPE – gli agenti di Polizia Penitenziaria devono andare al lavoro con la garanzia di non essere insultati, offesi, o peggio, aggrediti da una parte di popolazione detenuta che non ha alcun ritegno ad alterare in ogni modo la sicurezza e l’ordine interno. Non dimentichiamo che contiamo ogni giorno gravi eventi critici, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dall’Amministrazione Penitenziaria”.