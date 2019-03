Geometra di Crescentino muore carbonizzato nella sua auto andata a sbattere contro una cabina dell’Enel

Ronsecco – Tragico incidente nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo nel vercellese, sulla strada provinciale 1 a Ronsecco, tra Vercelli e Crescentino.

Un uomo di 42 anni, Marco Chessa, geometra, professionista per la Vittoria Assicurazioni e amministratore di condominio, molto conosciuto in tutto il vercellese, è uscito di strada intorno a mezzanotte con la sua auto, andandosi a schiantare contro una cabina dell’Enel. L’auto ha preso fuoco e l’uomo è morto carbonizzato al suo interno.

Sul posto Vigili del fuoco, medici e infermieri del 118 e i Carabinieri di Vercelli che stanno facendo le indagini.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che Chessa, mentre stava percorrendo la provinciale, abbia perso improvvisamente il controllo della sua auto che ha percorso alcuni metri in mezzo ad un campo andando poi a sbattere contro una cabina di derivazione dell’Enel, incendiandosi.

Resta da stabilire se l’uomo fosse già morto al momento dell’impatto, dunque un malore improvviso, o a causare la tragedia sia stato un colpo di sonno.

I Carabinieri di Vercelli tendono ad escludere che Chessa fosse al volante in stato di ebbrezza in quanto, come sottolineato dagli stessi militari, l’uomo percorreva spesso quel tratto di strada per ragioni di lavoro e diverse volte era stato fermato e sottoposto ad alcoltest come da prassi, risultando sempre perfettamente lucido.

Il cadavere carbonizzato del geometra è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Vercelli.