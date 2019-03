Pedone travolto da una moto al quartiere Orti ad Alessandria: è grave

Alessandria – È grave il pedone investito ieri, martedì, intorno alle 19.30 in Viale Milite Ignoto, in zona Orti, all’altezza del Bar Beppe. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma a travolgere il passante è stata una motocicletta che percorreva il viale in direzione del centro città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno poi provveduto a chiudere temporaneamente al traffico il tratto di strada compreso fra il Bar Beppe e l’incrocio con Via Rettoria.