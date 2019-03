Punto da una vespa mentre guida, perde il controllo del furgone e finisce contro una cancellata: grave

Molare – Era al volante di un furgone quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una cancellata rimanendo incastrato tra le lamiere del mezzo.

La causa è stata la puntura di una vespa che ha provocato l’incidente in cui è rimasto coinvolto un uomo, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giacomo di Novi in codice rosso.

Il fatto è accaduto oggi intorno alle 12 a Molare, in frazione Campale, nell’Ovadese.