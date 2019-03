Si sente male mentre guida l’auto e travolge un passante

Valenza – Grave incidente stradale a Valenza martedì pomeriggio intorno alle 13 in via Bologna. In base alle informazioni raccolte dalla Polizia Municipale valenzana, sul posto per effettuare i rilievi del caso, una donna ha accusato un malore mentre era in macchina con la figlia, ha perso il controllo del mezzo ed ha investito un pedone.

All’arrivo del 118, la donna è stata trasportata all’Ospedale Civile di Alessandria in codice rosso. Le sue condizioni sono, dunque, gravi.

Subito soccorsi anche la bambina e il pedone, entrambi per fortuna in condizioni meno gravi e portati in codice giallo rispettivamente all’Infantile di Alessandria e all’Ospedale Santo Spirito di Casale.