Bressan di Amag si fa concorrenza da solo grazie a Egea

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, dovendomi occupare di ciò che accade ad Alessandria, non posso fermarmi un momento in quanto qui da noi ce n’è sempre una. Stavolta sono incappato in una strana vicenda che riguarda la partecipata Amag Energia (di cui il Comune di Alessandria è il socio di maggioranza), che dal 2016 è socia di Egea, una società privata con sede ad Alba che, in pratica, fornisce gli stessi servizi di Amag Energia. Sono confluite in Telenergia Srl (di cui Egea ha il 90% delle quote e Amag il 10%), società nata per dotare Alessandria di un sistema di teleriscaldamento con due centrali di cogenerazione, una a sud della città, nel Villaggio Europa, e l’altra a nord.

Tuttavia stamane, leggendo La Stampa, giunto a pagina 44 sono stato colpito da una pubblicità gigantesca che ritrae un uomo sorridente, che ispira fiducia, tale Alessandro Pasquero responsabile commerciale di Egea che, tramite il testo, informa gli alessandrini che possono finalmente connettersi ad Egea per usufruire del teleriscaldamento. Ma come, non c’era Telenergia che forniva già questo tipo di servizio? Mi sarò perso qualche passaggio, per cui Amag e Egea non sono più socie in Telenergia, ed Egea si può muovere in autonomia, addirittura sotto l’egida del marchio di Telenergia, lo stesso per due aziende che operano nello stesso settore e nello stesso territorio, una delle quali è composta dalla multiservizi alessandrina e da Egea che, allo stesso tempo, è sua concorrente. Avete capito bene: Mauro Bressan (con gli occhiali nella foto con Pierpaolo Carini a.d. di Egea e l’ex sindaca Rita Rossa), a.d. di Amag, per gli amici Mago Bress, ha compiuto un altro prodigio poiché, per il teleriscaldamento, è diventato socio di minoranza del suo concorrente-carnefice. E Amag Ambiente, con tutto quello che ci è costata, visto che il teleriscaldamento in Alessandria a quanto pare lo fornisce Egea, a cosa si dedicherà adesso? Non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Chissà cosa bolle in pentola. Staremo a vedere.

E io pago.