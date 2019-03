Cocaina nascosta nell’auto: cinquantaduenne residente a Oviglio arrestato dalla Polizia

Alessandria – Un uomo di 52 anni, Antonello Bruno Lavezzo, residente ad Oviglio, è stato arrestato dalla Squadra Volante di Alessandria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lo scorso sabato gli agenti erano impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio quando, intorno alle 16.30, hanno fermato un veicolo che percorreva via Casalcermelli ad alta velocità.

Al volante c’era il Lavezzo che è apparso subito nervoso e questo ha convinto la Polizia a procedere anche alla perquisizione personale e del veicolo, col supporto dei colleghi della Squadra Mobile.

E, infatti, nel vano portaoggetti dell’auto sono stati trovati due sacchetti di cellophane con all’interno 51.4 grammi di cocaina. In tasca, inoltre, l’uomo aveva 1650 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

In casa, poi, gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un contenitore di sostanza da taglio e altro materiale verosimilmente utilizzato per l’attività illecita.

Bruno Lavezzo si trova ora nel carcere di Alessandria.