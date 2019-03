Con la sentenza di Genova torna il “Delitto d’onore”?

Genova (Andrea Rovere) – Liti continue, il tradimento di lei, lui che torna in Ecuador, e poi la volontà di riprovarci dopo aver assicurato al marito di aver lasciato l’amante. Ma la tragedia è dietro l’angolo, perché Javier Gamboa (52 anni) scopre che così non era, che quell’uomo e sua moglie, Jenny Reyes, ancora si frequentavano, e in lui prende a crescere un risentimento che lo condurrà oltre limiti invalicabili. Sono ben ventiquattro le coltellate che squarceranno il petto della donna, a sancire la fine di una storia nel modo più terribile.

Il dramma si è consumato l’8 aprile 2018 a Rivarolo (Genova), nell’appartamento dove i due coniugi avevano pensato forse per un attimo di poter avere ancora un futuro insieme. Ora invece restano solo un corpo senza vita, un assassino, e il dolore di chi voleva bene a Jenny, accentuato da una sentenza che sta facendo molto discutere. Ai 30 anni richiesti dalla pubblica accusa è seguito infatti un verdetto di condanna pari a poco più della metà: 16 anni – ha sentenziato il giudice – poiché, oltre ad un terzo della pena da sottrarre in virtù del rito abbreviato, si è deciso di concedere le attenuanti generiche. Nella motivazione si legge che l’uomo avrebbe colpito perché mosso “da un misto di rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento”. Insomma, non ha ucciso Jenny Reyes agendo “sotto la spinta di un moto di gelosia fine a se stesso, per l’incapacità di accettare che la moglie potesse preferirgli un altro uomo, ma come reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contraddittorio, che l’ha illuso e disilluso nello stesso tempo”. Questo è quanto recita la sentenza, che in molti non hanno esitato a definire choc così come l’avvocato Giuseppe Maria Gallo, legale dei famigliari della vittima, il quale afferma addirittura che con simili motivazioni “sia stato riesumato il delitto d’onore. Ormai assistiamo a un orientamento più culturale che giuridico – continua –, gli omicidi a sfondo passionale sono inseriti in un circuito di tempesta emotiva. Ma quali omicidi di questo tipo non avvengono in uno stato emotivo di questo genere? È tautologico”. E qui l’avvocato sembra alludere al recente caso di Michele Castaldo, il cinquantasettenne di Cesena colpevole di aver ucciso la fidanzata, Olga Matei (46 anni), al quale i giudici di Corte d’Appello di Bologna hanno quasi dimezzato la pena in virtù di attenuanti relative ad un gesto che, a loro dire, sarebbe stato compiuto “in preda ad una tempesta emotiva”. Solo che le due vicende processuali, oltre a non poter delineare in sé una tendenza, non sono nemmeno assimilabili fra loro per quanto concerne una peculiarità rimasta praticamente nell’ombra. Che infatti molte polemiche, scatenatesi soprattutto in ambienti cosiddetti “progressisti”, abbiano voluto insinuare l’idea di una sentenza che riporta al passato, sintomo di un clima di strisciante indulgenza nei confronti del “maschio ferito nell’onore”, ci pare quantomeno curioso, e ciò perché il magistrato che quella sentenza l’ha emessa è una donna: Silvia Carpanini. Una donna che, sulla base delle analisi compiute, ha ritenuto che l’assassino meritasse “una pena severa perché nulla può giustificare l’uccisione di un essere umano”, ma che questo delitto, “in un’ipotetica scala di gravità”, doveva essere collocato “su un gradino sicuramente più basso rispetto ad altri”.

Quindi, non una sentenza “ideologica”, come molti hanno insinuato, ma una sentenza emessa sulla base di valutazioni che possono essere o meno condivise e alla quale, tuttavia, sarebbe una forzatura associare una matrice sessista. Cosa che però è puntualmente avvenuta, e, in molti casi, non certo in buona fede, perché tirare in ballo il patriarcato, il maschilismo eccetera, serviva qui a favorire l’ulteriore sdoganamento di quella folle logica di contrapposizione fra uomo e donna che sta avvelenando la società contemporanea. Invece d’intavolare ragionamenti seri e utili alla nobile causa della sensibilizzazione circa la violenza di genere, si è infatti approfittato per fare propaganda, per giustificare il paradosso di un sistema in cui la verità diviene, non la meta cui tendere, ma l’impaccio di cui sbarazzarsi, così da ricrearne una funzionale alla narrazione che più fa comodo alla lobby di turno.

Se allora criticare questa sentenza si può, e forse si deve, tanto più che per primo chi scrive la trova quantomeno “morbida” e non condivide alcune delle motivazioni alla base delle attenuanti concesse dal giudice, quello che atterrisce è che non lo si faccia avvalendosi di solidi argomenti, bensì in modo pretestuoso per veicolare messaggi che nulla c’entrano con la sete di giustizia, ma, in più di un caso, con quella di potere.