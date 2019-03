Nell’auto oltre un chilo di hashish: arrestati due spacciatori nell’ovadese

Tagliolo Monferrato – Avevano nella loro auto oltre un chilo di hashish suddivisi in dieci panetti, nove sotto i sedili posteriori mentre un altro è stato trovato sotto il pannello dei comandi dell’aria condizionata.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Acqui mercoledì sera hanno fatto scattare le manette ai polsi di due persone, un ventiseienne macedone e un trentenne marocchino.

I Carabinieri della città acquese, insieme ai colleghi di Ovada e Molare, sono intervenuti, sia in divisa che in borghese, in una zona isolata di Tagliolo Monferrato, dopo essere stati allertati in merito a strani movimenti di auto.

Lì gli uomini della Benemerita hanno notato una Seat Ibiza parcheggiata a bordo strada con all’interno due persone, Gjorche Mitrev e Younes Driouche, residenti nella zona di Canelli e Cuneo e già noti alle forze dell’ordine.

Sottoposta a perquisizione, nell’auto i militari hanno trovato i dieci panetti di hashish.

I Carabinieri hanno poi perquisito anche le abitazioni dei due uomini, dove è stato trovato un bilancino di precisione. Lo stupefacente era verosimilmente destinato al mercato dello spaccio al dettaglio dell’ovadese e avrebbe potuto fruttare ricavi illeciti per oltre 10.000 euro.

I due giovani sono stati portati alla Casa Circondariale di Alessandria mentre l’auto è stata sequestrata, così come lo stupefacente e il bilancino di precisione.