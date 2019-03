In giro con un’auto già fermata perché senza assicurazione: multa salata per un acquese “pizzicato” dalla Polizia grazie allo Street Control

Acqui Terme – Arrivano i primi risultati sulle auto della Polizia Stradale alessandrina grazie allo Street Control.

Lo strumento che legge in tempo reale le targhe ha infatti scoperto le irregolarità di un veicolo, sorpreso a circolare in provincia benché già sottoposto a fermo amministrativo e questo perché, in passato, il proprietario, un cinquantasettenne di Acqui, era stato fermato alla guida dell’auto senza la prescritta copertura assicurativa.

All’epoca dei fatti l’acquese aveva subìto il sequestro amministrativo del mezzo con l’obbligo di custodirlo, ma senza usarlo, in luogo chiuso fino alla riattivazione della prevista copertura assicurativa, oltre al pagamento della relativa sanzione.

Ora, per il proprietario del veicolo il conto è risultato più salato. Oltre al sequestro della vettura, l’uomo dovrà anche pagare una multa di circa 2.000 euro.

Gli è stata, inoltre, revocata la patente di guida, come previsto dal Codice della Strada.