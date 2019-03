Biometano Day: a Rivalta Scrivia torna l’appuntamento dedicato al settore biogas-biometano

Rivalta Scrivia – Torna il prossimo 21 marzo l’appuntamento con il Biometano Day, il tradizionale evento dedicato al settore biogas-biometano, dalle materie prime, sottoprodotti agricoli e frazione organica dei rifiuti, alle tecnologie di produzione e raffinazione, fino all’immissione in rete e all’utilizzo nell’autotrazione.

La giornata avrà inizio alle 9.30, all’Auditorio del Parco scientifico e tecnologico di Rivalta Scrivia, e sarà un’occasione di aggiornamento sulla situazione legislativa relativa alle bioenergie, ma anche sulle soluzioni tecnologiche e sulle prospettive economiche delle filiere collegate al biogas/biometano.

L’accesso è gratuito per gli iscritti a: Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fiper-Consorzio Monviso Agroenergia, Federmetano, Ordine degli agronomi e periti agrari e degli ingegneri e per la Pubblica amministrazione. Per gli iscritti non facenti parte di queste categorie, il seminario ha un costo di partecipazione di 50,00 euro, Iva inclusa.