È un film di genere azione, horror, thriller del 2019, diretto da Adam Robitel, con Deborah Ann Woll e Tyler Labine. Uscita al cinema il 14 marzo 2019. Durata 99 minuti. Distribuito da Sony Pictures/Warner Bros Italia.

Ti ritrovi in ??una stanza, senza finestre, solo una porta, ed è chiusa a chiave. Il pazzo che ti ha rinchiuso ha creato una serie di enigmi diabolicamente intelligenti e difficili che, risolti nell’ordine corretto, porteranno alla chiave e alla tua salvezza. E per aggiungere alla difficoltà, ha impostato un orologio ticchettante, con un’ora per completare gli enigmi e fuggire… o subire le conseguenze. Escape Room, il film diretto da Adam Robitel, è un thriller psicologico che vede protagonisti sei sconosciuti che si ritrovano appunto coinvolti in questo gioco pericoloso e sono costretti ad usare l’ingegno per trovare indizi e salvare la propria vita.

E mentre risolvono gli enigmi di ciascuna delle singole stanze, iniziano a capire che c’è un puzzle più grande da risolvere: il perché hanno scelto di essere lì. A quanto pare, hanno tutti qualcosa in comune.

I sei protagonisti di questa storia sono Zoe (Taylor Russell) una studentessa di scienze, timida, introversa e solitaria, Ben (Logan Miller) un giovane auto-distrittuvo, la doldatessa Amanda (Deborah Ann Woll), Jason (Jay Ellis) un carismatico ed egocentrico esponente del mondo della finanza, Mike (Tyler Labine), il più anziano del gruppo, camionista della West Virginia, e infine Danny(Nik Dodani), giovane cyber-smanettone e grande appassionato di escape room.

DATA USCITA: 14 marzo 2019

GENERE: Azione, Horror, Thriller

ANNO: 2019

REGIA: Adam Robitel

ATTORI: Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Taylor Russell, Logan Miller, Nik Dodani, Jay Ellis, Yorick van Wageningen

PAESE: USA

DURATA: 99 Min

DISTRIBUZIONE: Sony Pictures/Warner Bros Italia.