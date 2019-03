Momenti di trascurabile felicità

E’ un film di genere commedia del 2019, diretto da Daniele Luchetti, con Pif e Thony. Uscita al cinema il 14 marzo 2019. Durata 93 minuti. Distribuito da 01 Distribution.

Il film, diretto da Daniele Luchetti, è liberamente tratto di libri di Francesco Piccolo e ha come protagonista Pif.

Lo yoga e l’Autan non sono in contraddizione?

La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo?

Perché il primo taxi della fila non è mai davvero il primo?

Perché il martello frangi vetro è chiuso spesso dentro una bacheca di vetro?

E la frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che sembra bella, è davvero bella?

A queste, e ad altre questioni fondamentali, cerca di dare una risposta Paolo (Pif), cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per fare i conti con i punti salienti della sua vita.

DATA USCITA: 14 marzo 2019

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Daniele Luchetti

ATTORI: Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco, Vincenzo Ferrera, Franz Cantalupo, Manfredi Pannizzo

PAESE: Italia

DURATA: 93 Min

DISTRIBUZIONE: 01 Distribution.