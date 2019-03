Pensionato truffato da finti Carabinieri che gli rubano soldi e un Rolex

Pontecurone – Si sono finti carabinieri e gli hanno portato via soldi e un orologio Rolex. È successo stamane a Pontecurone, nel tortonese, in via Aldo Moro, vittima un pensionato di 72 anni, G.L. L’uomo è stato raggirato dai finti militari che gli hanno fatto credere che in casa sua erano entrati dei ladri e, invitandolo a controllare se denaro e preziosi fossero ancora al loro posto, lo hanno distratto portandoglieli via. Quando l’uomo se ne è accorto e ha chiamato i Carabinieri, veri stavolta, di Pontecurone ormai era troppo tardi.