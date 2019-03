Un Viaggio a Quattro Zampe

È un film di genere avventura, family del 2019, diretto da Charles Martin Smith, con Bryce Dallas Howard e Ashley Judd. Uscita al cinema il 14 marzo 2019. Durata 96 minuti. Distribuito da Sony Pictures Italia/Warner Bros. Pictures Italia.

Il film di Charles Martin Smith, tratto dal romanzo bestsller di W. Bruce Cameron, racconta l’emozionante e commovente avventura di Bella (voce originale di Brice Dallas Howard), un cane che affronta un viaggio lungo 600 chilometri per ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospdeale. Durante il suo lungo percorso, Bella tocca le vite di molti: dal cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano a un disgraziato senza tetto veterano di guerra. Grazie al suo spirito e alla sua fede, durante la sua incessante ricerca del suo amato padrone, Bella porterà gioia e conforto a tutti quelli che incontra.

Nel cast del film troviamo, tra gli altri, Ashely Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp e Wes Studi.

DATA USCITA: 14 marzo 2019

GENERE: Avventura, Family

ANNO: 2019

REGIA: Charles Martin Smith

ATTORI: Bryce Dallas Howard, Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi, Barry Watson, Chris Bauer, Lucia Walters, Lane Edwards, Tammy Gillis

PAESE: USA

DURATA: 96 Min

DISTRIBUZIONE: Sony Pictures Italia/Warner Bros. Pictures Italia.