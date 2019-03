Amag: Mago Bress si scatena in Zona Cesarini

Alessandria (Max Corradi) – A proposito dell’amministratore delegato di Amag nonché amministratore unico di Amag Reti Idriche Mauro Bressan – per gli amici Mago Bress – c’è da dire che, proprio in vista della scadenza del suo mandato (31 marzo 2019), sta lavorando come un autentico stacanovista. Uno stacanovista un po’ pasticcione però, in quanto da una parte si fa “fregare” il mercato del teleriscaldamento dal socio Carini di Egea, e dall’altra prende accordi con D’Ascenzi per assicurarsi la presidenza della nuova società provinciale dell’acqua che, secondo i patti, avrà la direzione a Novi. In sostanza Mago Bress si agita come i calciatori in Zona Cesarini quando sono alla ricerca disperata del gol del pareggio mentre il tempo sta per scadere. Per lui il pareggio è da intendersi come un recupero d’immagine dopo cinque anni disastrosi alla guida della multiservizi mandrogna, un recupero fatto in fretta e furia, nei pochi giorni che precedono il suo congedo. E così, fra le tante cose messe in piedi, c’è anche l’adesione di Amag Reti Idriche ad Ape, l’Associazione europea per la gestione dell’acqua pubblica. Che è certamente una buona cosa, ma che si poteva fare prima. E si capisce perché il Maligno, buon amico del nostro direttore Guenna, si sia messo a ridere quando è venuto a saperlo in quanto ha collegato la prossima probabile carica di presidente della nuova “società novese” dell’acqua all’adesione all’Ape. Insomma, come si dice, ha messo le mani avanti.

Tutto ciò quasi all’insaputa del presidente del Gruppo Amag, Paolo Arrobbio che, ovviamente, non ha rilasciato dichiarazioni anche se da qualche parte sono saltate fuori (boh?). Probabilmente sono dovute al fatto che Mago Bress ha diramato un comunicato stampa scritto di suo pugno con dentro una sua dichiarazione ed un’altra, inventata, messa in bocca ad Arrobbio, per cui qualche pennivendolo l’ha pubblicato facendo un copia-incolla e senza cambiare una virgola. Si capisce, Mago Bress è talmente trafelato che fa tutto da solo, il boia e l’impiccato, e prende impegni che, in teoria, non potrebbe prendere e che dovrebbe almeno discutere col presidente Arrobbio che invece di tutto ciò pare non sia stato debitamente informato. La parola d’ordine è: agire in fretta; forse per recuperare il tempo perso in estenuanti quanto inutili riunioni e, per far presto, Mago Bress si muove come se Amag fosse la sua. È diventato decisionista, autoritario, un po’ fascista. Il tempo stringe bando alle ciance, il fine giustifica i mezzi.