L’Alessandria sfiora la vittoria ma la capolista Entella la costringe al pari

Alessandria (Alessandria 0 – Virtus Entella 0) – L’Alessandria, dopo aver fermato fuori casa la Carrarese, sfiora la vittoria al “Moccagatta” con la capolista Virtus Entella nel match valido per la 31° giornata del campionato di calcio di Serie C Girone A. Il risultato finale è un pareggio a occhiali coi Grigi, migliori nel primo tempo, che colpiscono una traversa e reclamano un rigore al 34’ della prima frazione di gioco per atterramento di Bellazzini.

Mister Colombo recupera Checchin e tiene Gazzi in difesa, con Prestia a sinistra e Sbampato a destra. In mezzo Gemignani torna a destra e Panizzi è più alto a sinistra. Bellazzini è il trequartista, dietro De Luca e Santini. Nell’Entella Currarino inizialmente preferito a Iocolano, ex della gara, e Caturano che, in attacco, la spunta su Mancosu.

Parte meglio l’Alessandria che al 10’ ha la prima occasione su rimessa laterale di Gemignani, difesa dell’Entella presa in controtempo e infilata da De Luca, Paroni si salva di piede sulla conclusione sul primo palo.

Al 18′ Santini cerca la soluzione personale, con Gemignani e De Luca smarcati, palla di poco sull’incrocio.

Intorno alla mezz’ora i padroni di casa colpiscono la traversa, mentre al 34’ De Santis atterra Bellazzini ma l’arbitro D’Ascanio di Ancona non concede la massima punizione.

I Grigi non demordono e continuano ad attaccare: al 49’ Bellazzini apre per De Luca che può concludere ma cicca il pallone che va incredibilmente fuori.

Nella ripresa è l’Entella a condurre le danze e al 4′ sfiora il colpaccio con Ardizzone che tocca sul secondo palo, Pop non trattiene ma la difesa riesce in qualche modo a liberare.

La partita, che i padroni di casa potevano vincere nel primo tempo con una certa comodità, si complica e Mister Colombo effettua alcuni cambi con Akammadu al posto di Santini, Badan per Panizzi in fatica a sinistra e Tentoni, al rientro dopo oltre due mesi. Fa però più gioco l’Entella mentre l’Alessandria pare in debito di energie.

Non succede, comunque, più nulla di rilevante e il match termina a reti inviolate.

Per i Grigi un punto che mantiene la squadra allenata da mister Colombo sempre a metà classifica, in una tranquilla zona salvezza. Ma resta il rammarico di una vittoria che oggi al Mocca era alla portata dei Grigi apparsi veramente in forma. La crisi forse è alle spalle.

Alessandria (3-4-1-2): Pop; Sbampato (32’st Delvino), Gazzi, Prestia; Gemignani, Checchin (29’st Delvino), Maltese, Panizzi (16’st Badan); Bellazzini; De Luca, Santini (16’st Akammadu). A disp.: Cucchietti, Ponzio, Sessa, Zogkos, Sartore, Gerace, Gjura, Coralli. All.: Colombo

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; De Santis (34’st Belli), Pellizzer, Chiosa, Crialese; Ardizzone (34’st Icardi), Eramo, Paolucci; Currarino (26′ pt Iocolano); Caturano (18’st Mancosu), Mota Carvalho. A disp.: Massolo, Cleur, Urso, Petrovic, Baroni, Vianni, Di Cosmo, Migliorelli. All.: Boscaglia.

Arbitro: D’Ascanio di Ancona.

Ammoniti: Gemignani (A).

Corner: 7-1.

Recuperi: 6+5.