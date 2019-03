Ma che “Città di Coppi”, il “Campionissimo di Tortona” è Malabrocca, l’”Eterno Ultimo”

di Piero Evaristo Giacobone – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e stavolta devo occuparmi di Fausto Coppi. Sì perché a Lineaverde su Rai Uno, trasmissione condotta da Federico Quaranta domani dalle 12:20, parleranno del tortonese e diranno che Fausto Coppi è di Tortona. Non è vero, e siamo all’ennesima bufala, che non esce dal web, ma da “Mamma Rai”. La famiglia Coppi è originaria di Castellania, un paesino a metà strada tra Novi e Tortona e, quando è scesa a valle per lavorare insieme ai cugini della famiglia Sterpi, ha scelto Novi Ligure. Il “Clan Coppi-Sterpi” è tuttora molto ben radicato a Novi, dove ha sempre dimostrato attaccamento al lavoro e iniziativa imprenditoriale. La ditta di trasporti Maranzana, tra le più importanti della nostra provincia, annovera al suo interno dei rappresentanti della famiglia Sterpi. Marina Coppi, la primogenita del Campionissimo, è nata a Novi ed ha sposato l’erede di un’importantissima famiglia novese, quella dei Bellocchio, mentre Faustino Coppi è nato a Buenos Aires ma è novese fino al midollo e a Novi ha sempre vissuto e ha moltissimi amici. Dire quindi che il tortonese è “terra di campionissimi come Coppi” non è vero mentre è vero che Tortona è la città di Luigi Malabrocca, una vita trascorsa tra le grandi gare del ciclismo degli anni ’50 dove ha sempre conquistato la maglia nera, un simbolo inventato proprio per celebrare le sue imprese.

Diciamola tutta la verità, una buona volta.

E io pago.