A fuoco un’auto nell’area di sosta Monferrato Ovest sulla A26: si sospetta l’azione di un piromane

Occimiano – Sono in corso indagini da parte della Polizia Stradale di Casale per chiarire la natura di un incendio che si è verificato, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 marzo, nella zona riservata ai dipendenti dell’area di sosta Monferrato Ovest sulla A26, all’altezza di Occimiano.

Le fiamme hanno interessato un’auto, una Bmw, e anche una cabina elettrica.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Casale Monferrato che hanno spento il rogo in breve tempo evitando che le fiamme provocassero ulteriori danni.

Già a gennaio un altro incendio aveva danneggiato tre autovetture parcheggiate nella stessa area di sosta.

Appare dunque probabile, visto che si è verificato un episodio in tutto e per tutto simile a quello di due mesi fa, l’azione di un piromane.