Casale in caduta libera: la Folgore Caratese si impone con un netto 3-0

Carate Brianza (Folgore Caratese 3 – Casale Fbc 0) – Domenica da dimenticare per il Casale Fbc che sul campo della Folgore Caratese, match valido per la 27° giornata del campionato di serie D girone A, ha perso per 3-0.

Un ko senza attenuanti per i Nerostellati che, nel giro dei primi 35’, hanno subito tre reti senza rendersi veramente pericolosi dalle parti del portiere dei brianzoli, Rainero, mai davvero chiamato in causa se non in un’unica occasione, alla mezz’ora del primo tempo.

Per i monferrini si tratta davvero di un periodo negativo: la vittoria in casa nerostellata manca ormai dallo scorso 13 gennaio e dal secondo posto guadagnato ai primi dell’anno, ora i piemontesi sono addirittura fuori dalla zona playoff.

La cronaca.

Partono subito forte i lombardi padroni di casa, in gol già al 4’: Valotti dalla sinistra mette in mezzo un pallone pericoloso per Poesio che, di piatto, supera Fontana: 1-0.

Al 20’ raddoppio dei locali: Poesio recupera palla a centrocampo, passaggio in profondità per Gioè che, dal limite dell’area, tira all’incrocio dei pali battendo Fontana.

Alla mezz’ora l’unica occasione degna di nota del Casale con il tiro di Simone neutralizzato da Rainero.

Al 35’ arriva il tris della Folgore Caratese. Preciso cross di Poesio che pesca l’accorrente Gioè che di testa infila Fontana e realizza la sua doppietta personale.

Al 39’ Caratese vicina al poker ma l’insidioso tiro di Gioè è deviato in corner.

Nella ripresa i ritmi si rallentano con la Folgore Caratese che amministra il comodo triplo vantaggio e il Casale incapace di costruire azioni degne di nota.

Da segnalare alla mezz’ora, sponda Folgore Caratese, il tiro del neoentrato Ngom, ben servito da Marconi, palla fuori di poco.

Non succede, poi, nient’altro. Finisce 3-0 per la Folgore Caratese e il Casale, al momento, è fuori dalla zona valevole per le sfide post campionato.

Domenica prossima, al “Palli”, arriverà il Savona. Per i Nerostellati dovrà essere tempo di riscatto.

Folgore Caratese – Casale Fbc 3-0

Folgore Caratese (4-3-3): Rainero; Bianco, Cacciatore, Monticone, Pertica (15’st Marconi); Poesio (30’st Vingiano),Burato, Drovetti; Valotti (15’st Ngom),Gioè, Carbonaro (27’st Daynè). A disp.: Del Ventisette, Gerevini, Ciko, Derosa, La Fauci. All.: Longo.

Casale Fbc: (4-2-3-1): Fontana; Fabbri, Bettoni, Villanova (1’st Cintoi),M’Hamsi (35’st Sall); Todisco (1’st Vecchierelli),Brugni (1’st Sadouk); Coccolo (27’st Mazzucco),Pavesi, Simone; Cardini. A disp.: Consol, Bettonte, Mazzucco, Sigaudo. All.: Buglio.

Gol: 4’pt Poesio (FC),20’pt e 35’pt Gioè (FC).

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Ammoniti: Cacciatore (FC), Burato (FC).

Corner: 6-1.

Recuperi: 1+5.