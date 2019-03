Promozione: l’Hsl Derthona batte la Valenzana Mado nel derby e consolida ulteriormente il primo posto

Tortona (Stefano Cortemiglia) – Una delle partite più belle di questa stagione, il 3-2 con cui l’HSL batte la Valenzana Mado, potrebbe rivelarsi fondamentale ai fini della classifica finale: potremmo definirlo il primo match point per la squadra di Mr. Pellegrini. Quantomeno perché nei tre minuti finali di partita, il distacco tra HSL e San Mauro è passato da 2 a 5 punti in favore dei Tortonesi.

Ma andiamo con ordine: al Fausto Coppi nonostante il vento fastidioso, il tifo bianconero è come sempre il dodicesimo uomo in campo.

Mr. Pellegrini recupera Palazzo (inizialmente in panchina) e ritrova l’organico di base, eccezion fatta per Marelli (il cui infortunio ne pregiudica la disponibilità per questa stagione).

Il modulo è il 4-4-2, con Calogero a supporto di Russo e Merlano.

Non c’è nemmeno il tempo di registrare le formazioni, quando Merlano, lanciato a rete, viene atterrato in area: rigore trasformato dallo stesso n.9 che realizza la 17° marcatura stagionale.

Passano sei minuti e sull’altro fronte Boscaro, l’uomo di maggior classe, stoppa di petto un lungo lancio dalle retrovie, portandosi la palla in avanti per superare il diretto marcatore e colpisce a rete per l’1 a 1: una giocata di classe, velocità e precisione.

Il primo tempo termina sul risultato di parità: la partita si “innervosisce” per alcuni falli commessi dagli ospiti (si veda in particolare Michelerio) e ne Russo prima, ne Calvio poi, riusciranno a rendersi pericolosi per la porta difesa da Capra.

Al rientro dagli spogliatoi, Mazzaro e Canepa, sostituiranno Mazzola e Bardone (oggi arretrato in posizione di mediana).

La partita cambia immediatamente: le spinte del terzino bianconero e il supporto al gioco di Canepa, risvegliano i leoncelli. Calvio con un tiro cross insidioso costringe Capra a smanacciare la palla sulla traversa. Poi sarà la volta di Rizzo e Calogero (punizione) a insidiare la porta della Valenzana.

Al minuto 11 del s.t., Calogero è protagonista di una efficacissima serpentina in area a far fuori mezza difesa avversaria, a spostarsi in avanti la palla, per poi battere a rete con un forte sinistro che piega le mani all’estremo difensore ospite. La Valenzana è letteralmente stordita, ma il Derthona non chiude la partita, pur continuando ad attaccare con Calvio, Calogero, Mazzaro e Russo (quest’ultimo con un tiro spettacolare da centrocampo che Capra riesce a parare: sulla ribattuta Rizzo sparacchia tra le mani del portiere).

Fino a che al minuto 35 s.t. quando la Valenzana nell’unica vera occasione della ripresa, colpisce in contropiede con Davide Bennardo e realizza l’inaspettato goal del 2 a 2.

Per fortuna il Derthona non molla e un Russo, fino ad allora combattivo ma impreciso (su calcio piazzato di Mazzaro, a 3 metri dalla linea di porta, colpisce sopra la traversa) al novantesimo (a recupero iniziato) trova il goal del definitivo 3 a 2, ribattendo in rete un’ottima conclusione di Palazzo (subentrato a Calogero al 27 s.t.).

Una vittoria molto significativa, considerando che tre minuti prima (al 42’ s.t.) l’Acqui siglava la rete della vittoria per 2-3 contro il San Mauro. Per il Derthona si tratta del 16 a ° vittoria stagionale.

La sconfitta interna del San Mauro contro un Acqui ritrovato, permette al Derthona di aumentare il vantaggio in classifica di 5 punti sui Torinesi (54 punti contro i 49).

San Mauro che viene raggiunto dalla CBS che batte l’Arquatese per 0-2 (grazie a due calci di rigore). Fino ad ora il ruolino di marcia del Derthona è il seguente: n. 16 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Nel prossimo turno l’HSL Derthona giocherà in trasferta contro il Cit Turin.

HSL Derthona – Valenzana Mado 3-2

Hsl Derthona (4-4-2): Decarolis, Pagano, Calvio, Bardone (dal 46’ Canepa), Magné, Mazzola (dal 46’ Mazzaro), Rizzo, Soumah, Merlano, Russo, Calogero (dal 72′ Palazzo). All: Pellegrini.

Valenzana Mado (4-3-3): Capra, Bennardo D., Bennardo F., Dinica (dal 58’ Maddaloni), Gramaglia, Casalone, Massa (dal 60’ Beltrame), Michelerio, Boscaro, Savino, Lenti (dal 79’ Loja)). All: Di Gianni.

Gol: 1’ Merlano (D), 7’ Boscaro (V), 54’ Calogero (D), 80’ Bennardo D. (V), 91’ Russo (D).

Ammoniti: Casalone (V), Mazzaro (D), Bennardo F. (V), Loja (V), Russo (D).

Note: Spettatori 400.

Il Punto sul Campionato

Nella giornata odierna, la 25a del Campionato di Promozione Girone D, si registrano 2 vittorie interne, 4 vittorie esterne e 2 pareggi. In una delle partite più intense della stagione l’HSL batte la Valenzana Mado per 3 a 2 e guadagna tre punti sul San Mauro sconfitto per 2 a 3, tra le mura amiche, da un Acqui in grande spolvero.

Nei tre minuti finali di partita, il distacco tra HSL e San Mauro è passato da 2 a 5 punti in favore dei Tortonesi: Russo segna al minuto 90 il goal del 3 a 2 per l’HSL. Innocenti (autore oggi di una doppietta) al minuto 87’ il goal della vittoria per l’Acqui. Ne approfitta la CBS che raggiunge proprio il San Mauro, grazie alla vittoria esterna per 0-2 contro l’Arquatese. Al 4° posto a quota 40 punti troviamo due squadre: l’Acqui che, con i tre punti odierni, raggiunge il Pro Villafranca che dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il Cit Turin, non va oltre il pareggio (1-1) interno contro il Carrara 90. Al 5° posto, a 37 punti, troviamo la Gaviese che, al Pedemonte, liquida per 2-0 il Cenisia (ora penultimo). Mantiene il 6° posto, con 36 punti, il Cit Turin (pareggio per 1-1 contro il Santa Rita). Al 7° posto a 35 punti c’è il Carrara 90. Distaccate di un punto (34) Trofarello e Mirafiori che oggi si sono affrontate in uno scontro diretto che ha visto il netto successo degli ospiti per 0-3 (doppietta di Palmieri). L’Arquatese e la Valenzana, entrambe sconfitte, sono ferme rispettivamente a 32 e 30 punti. Il S. Giacomo Chieri vittorioso per 2-4 contro il Rapid Torino si porta a 24 punti. Il Santa Rita guadagna un punto ed è terzultimo con 17. Chiudono il Cenisia a 16 e il Rapid Torino a 11 punti.

Classifica Marcatori:

18 Spoto (San Mauro)

17 Merlano (HSL)

15 Russo (HSL), Di Vanno (San Mauro), Pivesso (Trofarello), Boscaro (Gaviese, Valenzana).

14 Innocenti (Acqui).

13 Vasta (Mirafiori);

11 Balzano (CBS), Palmieri (Mirafiori);

10 Soncini (Arquatese).

9 –

8 Bosco (Pro Villafranca), Massaro (Acqui); Pasino (Valenzana).

7 Mutti, Calogero (HSL), Rolfo (S.Giacomo) Scimone e Ivaldi (Gaviese), Ciurca (CBS), Neirotti

(Cit Turin), Borrello (Carrara); Dominin (Trofarello).

6 Trapani (Cenisia), Pamato (Pro Villafranca); Motta (Arquatese); Gai (Acqui); Gagliardi (Cit Turin).