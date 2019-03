Calci e pugni a un negoziante per rubargli il portafoglio: due sono catturati, si cerca il terzo complice

Acqui Terme – A prendersi calci e pugni sono stati anche i Carabinieri, con prognosi tra i sette e i quindici giorni, per la rapina avvenuta alcune notti fa nel centro storico di Acqui, via Garibaldi, ai danni di un esercente egiziano, picchiato da tre giovani che gli hanno rubato il portafoglio.

Le manette ai polsi sono scattate per un ventiduenne marocchino, Younes El Filali, residente in città mentre un complice diciassettenne, S.M., già coinvolto in passato in una rapina analoga, è stato individuato in un secondo momento e denunciato. I militari stanno cercando il terzo complice.

L’aggressione nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo.

La vittima, un egiziano proprietario di un locale di kebab, aveva finito il turno e si era fermata ad un distributore automatico per prendere delle sigarette.

Improvvisamente l’uomo è stato accerchiato dal terzetto: due lo hanno distratto e un terzo gli ha sfilato il portafogli ed è fuggito.

L’egiziano si è messo a gridare e a quel punto i due hanno cominciato a prenderlo a calci e pugni, facendolo cadere a terra. Poi sono scappati ma la vittima, all’arrivo dei Carabinieri, ha descritto con precisione tutta la scena tant’è che uno degli aggressori, Younes El Filali, è stato individuato nel folto gruppo di persone che era radunato poco distante, vicino a un altro locale.

Il ventiduenne marocchino, vistosi scoperto, ha reagito aggredendo i militari, a cui ha procurato contusioni e lesioni che li hanno costretti a farsi curare al Pronto soccorso.

Alla fine, Younes El Filali è stato arrestato per rapina impropria, denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ora è ai domiciliari mentre al complice di 17 anni i militari sono arrivati dopo vari accertamenti.