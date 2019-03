Cinque denunciati per essersi messi al volante sotto l’effetto di alcol e droga

Alessandria – Sono cinque gli automobilisti denunciati negli ultimi giorni dai Carabinieri perché sorpresi alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Tre denunce scattate lo scorso fine settimana nei confronti di altrettanti automobilisti di 42, 23, e 20 anni durante il servizio di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Novi Ligure. I tre, infatti, presentavano un tasso alcolemico decisamente superiore alla norma, e non sono nemmeno gli unici ad essere stati individuati nel weekend in condizioni ben poco adatte alla guida.

Anche il cinquantacinquenne di Valenza fermato ad Alessandria all’altezza di Lungo Tanaro San Martino è infatti risultato positivo all’alcol test, mentre un altro automobilista di 27 anni, novese ma residente nel valenzano, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti e per rifiuto a sottoporsi all’accertamento da parte dei Carabinieri di Bassignana. Il giovane era in possesso di alcune dosi di marijuana, e nei suoi confronti sono anche scattati il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.