Dieci denunce a Novi e dintorni per furti, guida in stato di ebbrezza ed evasione

Novi Ligure – Sono dieci le persone che sono state denunciate dai Carabinieri di Novi Ligure e Serravalle a seguito di una serie di controlli effettuati nel weekend. Le accuse variano dalla guida in stato di ebbrezza al possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, dalla permanenza illegale sul territorio nazionale all’evasione.

Due italiani, B.G. di 42 anni e M.L. di 23, e il rumeno C.D.C. di 20, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

I controlli hanno portato anche alla denuncia di un cittadino rumeno di 54 anni che girava in auto con uno sfollagente in metallo mentre a Pozzolo Formigaro è stato denunciato un tunisino, risultato privo di qualsiasi documento che autorizzasse la sua permanenza sul territorio nazionale.

Due cittadini marocchini, uno di 19 anni e l’altro di 26, sono stati denunciati entrambi perché usciti di casa nonostante gli arresti domiciliari.

Infine tre persone sono state denunciate per furti in diversi esercizi commerciali: il georgiano R.B. di 39 anni e il rumeno A.N. sono stati fermati rispettivamente all’Outlet e al Retail Park di Serravalle Scrivia dopo aver asportato il primo capi di abbigliamento e il secondo materiale informatico. Un altro rumeno, B.N. di 30 anni, è stato fermato in un supermercato a Novi Ligure dopo aver rubato diverse bottiglie di liquore.