Niente verderame? Niente vino

Casale Monferrato – I sali di rame, il più antico ma sempre efficace mezzo di contrasto alla peronospora della vite, sono da tempo sotto osservazione per la loro tossicità, non tanto come rischio a livello dei consumatori, quanto per il loro accumulo nell’ambiente, con danni agli organismi acquatici e alla vita dei suoli. Infatti il rame è un metallo pesante e non può essere degradato: per questo motivo fa parte del gruppo di fitofarmaci “candidati alla sostituzione” dalla Commissione Europea. La licenza, scaduta a dicembre 2018, è stata prorogata per cinque anni ma con una forte limitazione, quella di un massimo di quattro chilogrammi di rame per ettaro all’anno (prima erano sei). Il dosaggio massimo è flessibile su un arco di cinque anni, cioè in una stagione più critica per la malattia si può eccedere, ma complessivamente non si devono superare i 28 Kg in cinque anni.

Queste limitazioni creano problemi soprattutto ai viticoltori biologici, poiché il rame è l’unico antiperonosporico di sicura efficacia ammesso in bio, in quanto considerata sostanza di origine minerale e non della chimica di sintesi.

Quindi l’obiettivo per i prossimi anni è ottimizzare l’uso del rame per restare nei limiti: occorre migliorare la tecnica di distribuzione, utilizzare i modelli biologici associati alle stazioni meteo per trattare solo quando strettamente necessario, utilizzare formulazioni di rame più efficaci e altri prodotti di origine naturale che ne amplificano l’efficacia tra cui gli induttori di resistenza.

Su questi argomenti, che interessano non solo il biologico ma tutti i viticoltori, visto che il rame si usa ampiamente anche nel “convenzionale”, il prossimo giovedì 21 marzo sarà disponibile online un “webinar” (seminario via internet) organizzato dalla società Vinidea e tenuto dall’agronomo Maurizio Gily. Iscrizioni entro martedì 19. Tutte le informazioni su sito Vinidea o digitando “rame vinidea” su Google.