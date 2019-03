Tenta di rubare un coltellino svizzero, è scoperto da un vigilante che si becca pure un pugno in faccia ma la Polizia lo blocca e lo arresta

Asti – Sorpreso a rubare un coltellino multiuso da uno scaffale nel reparto ferramenta del supermercato Keven Store in viale Pilone ad Asti, minaccia il vigilante e lo colpisce con un pugno al volto.

È successo sabato scorso, nel tardo pomeriggio, a seguito dell’intervento di un addetto alla sicurezza che, grazie alle telecamere interne del supermercato, aveva notato il fare sospetto dell’uomo. Dopo averlo raggiunto e messo alle strette, era giunta la confessione. Ma da lì a poco la situazione era precipitata. Resosi conto che la polizia era già stata allertata, il ladro aveva tentato di guadagnare l’uscita spintonando il vigilante e minacciandolo con un coltello a serramanico estratto dalla tasca dei pantaloni. “Ti uccido, ti uccido, anche se fai denuncia ti trovo e ti uccido”, pare abbia urlato, e in quel momento era partito anche un destro che aveva raggiunto la guardia in pieno volto.

Solo il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso che la situazione non degenerasse ulteriormente. Gli agenti si sono fatti consegnare il coltello a serramanico, con lama di circa sette centimetri, e hanno poi arrestato il giovane che non la smetteva di dimenarsi e di minacciare di morte il vigilante.

Il ladro aveva già diversi precedenti per reati di droga e si trova ora agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina impropria. Su di lui pesa anche una denuncia per violazione della legge sulle armi.