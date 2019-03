Caporalato nelle vigne: banda di finti bulgari sgominata nell’astigiano

Asti – Caporalato anche nelle Langhe, nel Roero e nel Monferrato. Una piaga che sembra concentrarsi principalmente al sud, in realtà ha infettato anche il territorio piemontese.

È quanto emerso ieri nella caserma dei Carabinieri di Alba, dove il tenente colonnello Marco Pettinato, comandante del Reparto operativo provinciale, insieme al capitano Giampaolo Canu, alla guida del Nucleo investigativo dei carabinieri di Cuneo, e al comandante della Compagnia di Alba, il capitano Giacomo Conte, ha ripercorso un anno di indagini coordinate dalla Procura di Asti, attraverso le quali si è giunti a sgominare una banda operante da tempo nei vigneti di almeno tre province. Solo nell’ultimo anno, pare che gli accusati abbiano fatto arrivare sulle colline dei nostri territori oltre duecento clandestini macedoni, procurando loro falsi documenti bulgari per poter lavorare come cittadini comunitari. Il sistema era ben collaudato: dei connazionali reclutavano in Macedonia i nuovi lavoratori da far espatriare, conducendoli poi qui con l’ausilio di veri e propri autisti. Una volta giunti a destinazione, i clandestini venivano sistemati in alloggi già predisposti, per poi procedere alle foto necessarie all’ottenimento dei documenti falsi (stampati in un laboratorio fra Bulgaria e Macedonia) che avrebbero consentito loro di presentarsi all’Agenzia delle Entrate per chiedere codici fiscali e tessere sanitarie. Da lì, l’inserimento in cooperative create ad hoc con regolare assunzione.

Un sistema criminale ben congegnato, che tuttavia i militari hanno saputo neutralizzare procedendo all’arresto di ben sei persone. L’operazione “Sole” (dal simbolo della bandiera macedone) ha infatti portato in carcere il capo della banda, il macedone Boban Gorgiev, 43 anni, insieme alla moglie Sashka Nackova, residenti ad Alba; la madre di lui, Mladenka Gjorgjieva, sessantunenne, e Dragan Ristov (25 anni), entrambi di Mango; e infine Sashko Pretrov, catturato a Roma ma residente a Sozzago (Novara), nonché l’autista Georgi Georgiev (39 anni), unico bulgaro del gruppo.

Inoltre, è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un sesto macedone e per tre italiani, mentre altri due macedoni restano ad oggi irrintracciabili. Sono accusati a vario titolo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa ai danni dello Stato e fabbricazione di documenti falsi.

Le indagini erano partite nel 2018, quando i carabinieri albesi avevano arrestato per furto due macedoni in possesso di documenti d’identità falsi. Da lì erano poi risaliti al sodalizio criminale facendo scattare i primi arresti. Quattro macedoni e una donna rumena, residente ad Alba, sono già stati condannati in primo grado.