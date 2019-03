Conte e Toninelli: “Entro l’estate riprenderà il cantiere sulla Asti-Cuneo”

Cherasco – Ripartiranno “all’inizio dell’estate” i cantieri della Asti – Cuneo, fermi ormai dal 2012. Ad annunciarlo è stato il Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che col premier Giuseppe Conte ha effettuato lunedì a Cherasco, nel cuneese, un sopralluogo al troncone interrotto dell’autostrada.

“Siamo all’ultimo metro”, ha detto Toninelli, che dopo il sopralluogo ha incontrato il presidente della Regione Sergio Chiamparino e una delegazione di sindaci del territorio negli uffici della prefettura di Cuneo.

“Noi non solo sblocchiamo i cantieri, ma lo facciamo con un approccio ben diverso rispetto al passato – sottolinea Conte – Nessun regalo ai concessionari, nessuna proroga ad libitum: quel che è giusto pagare, si paga; per il resto non si regala niente”.

Da parte sua il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, ha chiesto ed ottenuto la costituzione di un tavolo ministeriale per monitorare la procedura.