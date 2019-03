Incassati indennizzi per oltre un milione di euro: i Carabinieri di Tortona smascherano truffa alle assicurazioni

Tortona – Con l’operazione rinominata “Gesso” i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno scoperto ventuno falsi infortuni, smascherato la frode a danno delle compagnie di assicurazione e bloccato pagamenti per oltre un milione di euro.

Ad architettare il raggiro una organizzazione criminale di cui facevano parte, a vario titolo, otto membri di una famiglia kosovara radicata ad Alessandria.

Il piano era ben congegnato: i criminali dovevano fingere di lavorare come sarti e stipulare polizze anche con più compagnie per assicurarsi contro fratture e infortuni che poi, immancabilmente, avvenivano solo dopo pochi giorni.

Secondo gli inquirenti, a capo dell’organizzazione ci sarebbe il trentacinquenne Samir Bajrami, arrestato nella sede di una compagnia di assicurazione dove aveva accompagnato una donna di Pietra Ligure, Laura Piave, che aveva acconsentito a partecipare al raggiro e finita così anche lei in manette.

Ad intascare i soldi delle assicurazioni era, però, l’organizzazione criminale di kosovari. Ammontava a qualche centinaio di euro, invece, il compenso per i finti “sarti” per lo più soggetti in forte difficoltà economica.

I Carabinieri hanno arrestato anche un alessandrino di 33 anni Alessandro Clarente, bloccato mentre cercava di incassare con un documento falso il risarcimento per l’infortunio denunciato da un uomo in quel momento in carcere.

Sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria le posizioni di diversi professionisti, tra cui alcuni avvocati e personale sanitario.