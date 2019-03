Litigano furiosamente per strada e se la prendono anche con Carabinieri, 118 e pure con una malcapitata passante: denunciati

Tortona – Solo l’intervento dei Carabinieri ha potuto porre fine ad una furibonda lite scoppiata, per le strade di Tortona, tra un cittadino rumeno di 35 anni e una donna ucraina di 28 anni.

I due, visibilmente ubriachi, hanno iniziato a discutere per le vie del centro attirando l’attenzione e preoccupando diversi cittadini che hanno chiamato i Carabinieri i quali, arrivati sul posto per placare l’uomo, visto percuotere con forza la ragazza e scaricare la rabbia anche sul parabrezza di un Panda che si era ritrovata a passare in quei minuti vicino alla coppia, sono stati aggrediti verbalmente e anche fisicamente dalla donna.

La ventottenne ha insultato i militari e all’arrivo dell’ambulanza ha anche sferrato un calcio a uno dei medici. Portata in ospedale, è stata denunciata per violenza a pubblico ufficiale.

A carico del cittadino rumeno di 35 anni anche la denuncia per il danneggiamento dell’auto di proprietà di una tortonese, del tutto estranea alla lite tra i due.