Tredicenne finisce all’ospedale dopo una sbornia in un locale: denunciati i titolari

Casale Monferrato – Non solo se ne infischiavano di verificare se i clienti fossero maggiorenni prima di servire loro bevande alcoliche, ma pare che, addirittura, di questa omissione di controllo avessero fatto un punto di forza del locale.

È quanto emerge da alcune testimonianze raccolte circa l’attività di un’associazione culturale no-profit attiva nella zona industriale di Casale, balzata all’attenzione delle forze dell’ordine a seguito del ricovero in ospedale di una tredicenne che, dopo una serata trascorsa in compagnia di altri minorenni proprio in quel circolo, è incorsa in un’intossicazione alcolica acuta.

Per i due titolari, due ragazzi di 35 e 22 anni, è scattata la denuncia, mentre il locale è stato subito chiuso.