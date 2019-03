Aggredisce il fratello minore con un coltello da cucina: arrestato

Valenza – Già alcuni mesi fa era stato denunciato per maltrattamenti nei confronti dei genitori. Si è ripetuto pochi giorni fa, ma questa volta nei confronti del fratello ventiduenne. Protagonista un ragazzo di 26 anni che, al termine dell’ennesima lite in famiglia, ha sferrato un fendente con un coltello da cucina al fratello di 22 anni, colpendolo ad una mano.

Per fortuna il tempestivo intervento dei Carabinieri di Valenza, già consapevoli dell’indole aggressiva del ventiseienne, ha scongiurato conseguenze più gravi.

Il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti contro i famigliari conviventi e lesioni.