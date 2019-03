Al volante con un tasso di alcol quattro volte oltre i limiti si schianta contro una cancellata: denunciato e patente ritirata

Castellar Guidobono – L’auto ridotta ad un ammasso di lamiere contorte. Immagini che parlano da sole e che descrivono il terribile incidente avvenuto il 10 marzo a Castellar Guidobono, nel tortonese.

In quella occasione la Fiat Punto di un cittadino rumeno di 25 anni, residente a Rivanazzano, sfasciò la recinzione di un’abitazione e l’auto finì completamente distrutta.

Il passeggero, un ragazzo di 20 anni residente a Broni, riportò lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Come, poi, appurarono i Carabinieri l’uomo alla guida era risultato ubriaco, con un tasso di alcol nel sangue quattro volte oltre il limite consentito. Il conducente del mezzo era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente per la revoca e per lesioni personali colpose stradali.