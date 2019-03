Novi e Novese: una città molto laboriosa e la sua squadra di calcio Campione d’Italia

Novi Ligure (Franco Traverso) – Una quarantina d’anni fa un gruppo di appassionati aveva dato alle stampe un libro dal titolo “Una città, una squadra”, che tratta della Novese Campione d’Italia. Vincere un campionato di serie A non è un fatto eccezionale, epocale, storico, ma per lo scudetto del 1922, il primo della FGIC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) evoluzione della precedente Fif (Federazione Italiana Football), il discorso cambia. La Novese era stata fondata due anni prima e subito è balzata al vertice. Cosa aveva di speciale, come ha fatto a battere tutte le concorrenti e conquistare il primo scudetto della FGIC? La serie A allora si chiamava prima categoria ed il campionato di calcio disputatosi fra il ’21 e il 22’, fu in realtà un doppio campionato. O meglio, di campionati ve ne furono due: dopo la Cessazione della Fif, erano nate due federazioni, la FGIC, appunto, e la CCI, dove confluirono le società maggiori. Una parentesi di una sola stagione, essendo che già per quella successiva le cose sarebbero tornate alla normalità con un campionato unico, ma una stagione da ricordare per la città di Novi Ligure. Il 1922 è infatti l’anno in cui la neonata Novese trionfava già nel campionato FIGC (quello CCI sarà vinto dalla Pro Vercelli). Un’impresa enorme, a pensarci bene, le cui ragioni vanno però ricercate in buona parte al di fuori dei campi di calcio, sulla scia della vitalità di una Novi che era e che, ahimè, non è più. Pensiamoci per un attimo: la Novese è fondata nel marzo del 1919, e, già nel 1922, neofita in prima categoria, vince il campionato. Una casualità? A ripercorrere la storia di Novi, è difficile crederlo. Perché a quei tempi, la sonnolenta cittadina dell’alessandrino che tutti da queste parti conoscono come tale, era in realtà ricca d’industrie d’eccezione, una città con ben tre banche (molte, per l’epoca, specie considerando le dimensioni di Novi), e un centro dove si respirava aria di innovazione e modernità. Basti pensare che la Novese fu il primo club calcistico i cui giocatori erano regolarmente stipendiati, il che significa che il calcio professionistico in Italia nasce proprio a Novi Ligure.

Tutto fuorché snob, Novi era una città borghese nel senso alto del termine. Una città dove alcuni dei maggiori industriali dell’epoca facevano impresa seguendo quei principi che inducono a considerare il lavoratore, non mera “risorsa umana”, ma un collaboratore vero e proprio da formare e con cui fare squadra.

La Unione Sportiva Novese è nata quasi cento anni fa, il 31 marzo 1919, “per desiderio e volontà di numerosi sportivi già legatí alle sorti del Novi FB.C. e della F.B.C. Libertas”. Vinsero subito, non per snobismo, ma per passione.

Dopo cento anni la Novese esiste ancora. Gioca tra i dilettanti ma il blasone si fa sentire e l’orgoglio di indossare la storica maglia biancoceleste moltiplica le forze e non mi meraviglierei che presto la squadra più blasonata della nostra provincia torni finalmente ai ranghi che le competono. D’altronde la Novese molte volte è caduta ma si è sempre rialzata. E allora, forza Novese!