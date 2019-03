Pernigotti: sarà venduta la produzione ma non il marchio che resterebbe ai Toksoz

Roma – La produzione della Pernigotti sarà smembrata col comparto creme e gelati staccato dal tradizionale comparto torrone e cioccolato. Stamane gli attuali proprietari, i turchi Toksoz, hanno comunicato ai sindacati che il 30 aprile sarà reso noto il nome della società che acquisirà il comparto dei gelati. Per la produzione di cioccolato e torrone, invece, ci sarebbe già un acquirente che secondo indiscrezioni accreditate sarebbe la Laica di Arona in provincia di Novara che produce 5 milioni di cioccolatini al giorno, esporta in 54 paesi e dà lavoro a 250 persone. La notizia sarebbe stata resa nota oggi al tavolo del ministero del lavoro dall’advisor Sernet che avrebbe parlato d’un progetto industriale – quello di Laica – con prospettive al 2022. Per quanto riguarda le creme e i gelati, dopo la rinuncia di Unigel di Crema, non si conoscono ancora nuovi acquirenti. Non esiste nessuna certezza per quanto riguarda il mantenimento in loco della produzione mentre si continua a parlare del fondo indiano che fin dalla prima ora si era fatto avanti per rilevare produzione e marchio della storica azienda novese. Si tratta di un fondo della famiglia Chandaria che in Italia ha recentemente acquistato la vicentina Mainetti, impegnata nella produzione di appendiabiti. Ai Chandaria si attribuisce un forte interesse nei confronti dell’agroalimentare Made in Italy.

Tutto ciò mentre i turchi non intendono mollare sulla proprietà del marchio Pernigotti.