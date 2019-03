Un sorpasso azzardato e un diverbio tra due uomini degenera in rissa: denunciato un quarantatreenne per aggressione

Volpedo – È stato denunciato per il reato di lesioni personali aggravate un quarantatreenne di Volpedo, reo di aver colpito un quarantacinquenne di Monleale procurandogli lesioni giudicate guaribili in circa un mese.

Tutto era cominciato per un diverbio per un sorpasso azzardato avvenuto a Volpedo. La questione tra i due sembrava essersi velocemente chiusa ma poi il quarantacinquenne ha voluto raggiungere la casa del rivale per chiedere altri chiarimenti incappando però nella reazione violenta del quarantatreenne che lo ha riempito di botte.

Raggiunto dai Carabinieri l’uomo è stato poi denunciato.