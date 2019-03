La massoneria alessandrina del Goi prevale anche nella Fondazione Cral

Alessandria (Andrea Guenna) – Il Grande Oriente d’Italia, quello della P2 e dell’inchiesta sulla masso-mafia ancora in corso, che ad Alessandria annovera ben tre logge per oltre un centinaio di fratelli operativi e trecento in sonno, la Santorre di Santarosa, la Marengo e la Pitagora, dopo decenni di logoramento ai fianchi operato da suoi autorevoli esponenti nei confronti della Cassa di Risparmio di Alessandria ed oggi della Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, pare abbia fatto tombola e sia in dirittura d’arrivo, col fratello notaio Luciano Mariano, maestro massone della Loggia Marengo 1061 all’Oriente di Alessandria appoggiato fortemente da Fabrizio Palenzona (che non è massone), che della Fondazione sarà certamente il nuovo presidente. Cambio della guardia a metà aprile. Cosa strana – ma qui ad Alessandria se ne vedono di tutti i colori – è che a caldeggiare la candidatura di Mariano è stato il presidente uscente Pierangelo Taverna, uomo di sinistra, figlio di un capo partigiano comunista, di quelli che durante la seconda guerra mondiale erano agli ordini di Palmiro Togliatti che era agli ordini di Stalin a Mosca. Il tutto con la benedizione di Fabrizio Palenzona, grande amico dei vescovi, che deve dire grazie al democristiano catto-comunista padre di un brigatista rosso Carlo Donat Cattin, se ha fatto la carriera che ha fatto. Mesta ritirata per il vecchio Agostino Gatti che a quella poltrona puntava senza farne mistero. Almeno lui è quello che è, e non vuole sembrare un altro.