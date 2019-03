Novipiù Casale si avvicina alla zona playoff per l’esclusione dal campionato della Mens Sana Siena

Casale Monferrato – Balzo in avanti della Novipiù Casale in ottica playoff. Il roster monferrino, impegnato nel campionato di basket di serie A2 Ovest, ha, infatti, recuperato due punti rispetto a Biella e Scafati, concorrenti per gli spareggi promozione, scavalcandole in graduatoria.

Questo perché la Mens Sana Siena è stata ufficialmente esclusa dal campionato di Serie A2 per i noti gravissimi problemi economici che aveva portato prima al rilascio di alcuni giocatori, poi allo sciopero di quelli rimasti con conseguente rinuncia alla trasferta di Legnano, punita con la sconfitta a tavolino, e infine a schierare di fatto la squadra Under 20 nel match di domenica scorsa contro Biella.

Il provvedimento annulla, dunque, tutte le partite disputate dal club toscano, che aveva ottenuto 15 vittorie. Nelle ultime cinque partite della regular season le squadre che avrebbero dovuto affrontare Siena osserveranno così un turno di riposo

La nuova classifica recita, dunque, così: Virtus Roma 34 punti; Capo d’Orlando (-2) 32; Rieti (-2) 30; Bergamo (-2), Agrigento 28, Latina (-4), Treviglio (-2) 26; Casale (-2), Trapani (-2) 24; Biella (-4), Scafati (-4), Eurobasket Roma(-2) 22; Tortona (-2) 18; Legnano (-2) 10; Cassino 4.