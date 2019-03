Polfer ritrova su un treno una bicicletta rubata ad Alessandria

Alessandria – Il 14 marzo scorso agenti della Polizia Ferroviaria di Alessandria e del Commissariato di Casale hanno recuperato una bicicletta rubata nel capoluogo.

In seguito ad indagini, gli inquirenti hanno scoperto che l’autore del furto della bici, una mountain bike, era a bordo del treno regionale Casale – Alessandria e si tratta di un ventenne, residente in provincia di Varese, che è stato denunciato per ricettazione.

La bicicletta è stata sequestrata.