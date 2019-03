Scandaloso: sul “Caos Brexit” Merkel e Macron minacciano i parlamentari britannici

di George Bryan Brummel – È dai particolari che si riconosce l’insieme e se i particolari sono quelli che si vedono in questi giorni a proposito dell’attacco concentrico e proditorio contro la cara e vecchia Gran Bretagna, c’è poco da stare allegri. Tedeschi (i crucchi mangiatori di crauti) e francesi (i galletti mangiatori di aglio) sono oggi alleati (ma presto non più) per fare la guerra agli inglesi che personalmente, essendo inglese fino al midollo anche se la mia famiglia manca dalla Terra Patria (Cornovaglia) dal 1245, hanno la sola colpa di non essersi mai arresi. Ciò può dare fastidio a qualcuno ma è un aspetto nobile della persona, indice di coraggio e di lealtà: se si ha ragione si combatte per vincere e se ci si accorge di aver torto si continua a combattere per non tradire. Questi sono i miei cugini ed io come loro. Gli è che oggi, 21 marzo 2019, primo giorno di primavera, per i britannici è stato l’inferno in quanto i parlamentari inglesi sono stati attaccati internamente ed esternamente per non essere stati in grado di approvare l’accordo sulla Brexit proposto dalla signora Theresa May. Francesi e tedeschi, ormai i padroni dell’Ue, i primi perché ipocriti, i secondi perché idioti, stanno seminando zizzania e fanno litigare un po’ tutti. Il primo ministro francese Macron, prepotente come la solito, ha chiesto l’hard brexit in caso di mancato voto sul deal, mentre la cancelliera tedesca – per non essere da meno – ha posto un ultimatum affermando che o viene approvato il Deal o il Regno Unito deve uscire entro la prossima settimana, e che solo l’approvazione del deal potrebbe assicurare un rinvio. L’ubriacone Juncker si è detto propenso ad un rinvio, ma non oltre il 23 maggio, altrimenti gli inglesi dovrebbero partecipare alle elezioni, mentre l’ex responsabile del Foreign Office William Hague afferma che il parlamento potrebbe perfino cancellare la Brexit.

Tutto questo caos avrà l’effetto di cancellare o far rinviare a tempo indefinito la Brexit. Almeno questo sembra essere l’obiettivo del partito Conservatore avendo scelto di sabotare l’accordo in chiave europeista, infischiandosene del risultato popolare. In quest’ottica sono da leggere gli interventi di Macron e della Merkel, tesi a mettere alle strette un parlamento che ha votato per l’articolo 50, cioè l’uscita, entro il 29 marzo, ma anche per non uscire senza un accordo.

Il discorso di ieri della May al popolo inglese sembra essere scritto apposta per irritare i parlamentari che si sono visti scaricare la colpa per il mancato accordo. In realtà il Parlamento la sua l’ha detta, respingendo il deal per ben due volte. Ora per ripresentarlo deve essere integrato in qualche forma per farlo apparire diverso ed ammissibile al voto, ma non sarà facile. Nel frattempo Nigel Farage canta vittoria perchè, come ha affermato al Telegraph, si prepara nella prossima campagna elettorale a squartare i Conservatori “Un arto alla volta” (Limb by Limb): chi può dargli torto dato che l’incapacità della May, non del parlamento, farà sì che, probabilmente, vedremo lui ed i suoi amici ancora al Parlamento Europeo ad ingrossare la file degli Euroscettici. Nel frattempo Corbyn, con un partito diviso dalla frangia blairiana, si reca a discutere con Bruxelles davanti ad una birretta con patate e muscoli, dato che i negoziatori nulla possono e vogliono concedere. I francesi sono stati chiari: gli inglesi devono essere umiliati ed essere una lezione per tutti.

Ma non sarà così.

Parola di antico inglese di Cornovaglia.