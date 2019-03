Tari: una tariffa pensata male ed applicata peggio che genera solo evasione

Alessandria (Andrea Rovere) – Un buco di 29 milioni. Ecco il risultato dei mancati versamenti della Tari (la tassa sui rifiuti) protrattisi negli ultimi sei anni, ed ecco spiegate in parte le difficoltà di cassa che si registrano sia in Comune che in Amag, come emerso di recente nel corso di un sopralluogo della Commissione Consiliare Territorio nella sede di Amag Ambiente.

Del resto, la Tari non è una tassa, ma una tariffa: quanto speso ogni anno per raccolta e smaltimento rifiuti va suddiviso fra i contribuenti, ed è dunque logico che se a una data spesa non seguiranno i versamenti calcolati per coprire l’importo si formi un buco. O, come nel caso di Alessandria, una voragine, visto che i dati parlano chiaro: anno 2013, pagati 23,3 milioni, incassati 17,2; anno 2014, pagati 20,8 milioni, incassati 15,3; anno 2015, pagati 21,5 milioni, incassati 16,2; anno 2016, 20,7 milioni spesi, 13,8 incassati (ed è il disavanzo maggiore del periodo, 6,8 milioni); anno 2017, pagati 20,6 milioni, 14,2 incassati. Per finire poi coi dati del 2018, dove, ad un primo sguardo, parrebbe però registrarsi un’inversione: incasso di 13 milioni contro 12,8 di spesa. Peccato che dagli esborsi manchino 6 milioni da pagare nel 2019.

Insomma, fiumi di danaro perso, e che, nonostante l’azione di recupero crediti messa in atto dall’attuale amministrazione, difficilmente rientrerà per larga parte nelle casse comunali. Con tutto quel che ne consegue anche per Amag, visto che un Comune che non incassa, i soldi per pagare la partecipata in tempi ragionevoli non li ha, come del resto riconosce anche lo stesso Assessore al Bilancio, Cinzia Lumiera: “Ammetto che l’ultima rata mensile, di 800.000, risale a settembre, ma anche noi siamo in difficoltà. I primi soldi disponibili saranno i loro”. Nel frattempo, però, Amag resta a bocca asciutta: “Abbiamo un factoring con le banche a 120 giorni – dichiarano –, perché questi sono ormai i tempi di pagamento del Comune, ma certo che se il ritardo aumenta… E poi c’è il milione che ci deve il Consorzio Rifiuti”. Un’altra bella somma che evidenzia una situazione di squilibrio le cui origini potrebbero forse essere sistemiche, quantomeno in parte.

Se infatti pensiamo ai termini di applicazione della Tari e all’alto tasso di evasione ad essa correlato, non possiamo evitare di porci domande circa un sistema a cui andrebbero probabilmente apportate delle correzioni. Ed è parlando con alcuni professionisti titolari di studi in città che ci siamo resi conto di quanto tale tassa sia percepita come iniqua e irrazionale nella propria applicazione, essendo che il peso attribuito alla metratura della proprietà (quota fissa), equiparato a quello relativo al numero degli occupanti della stessa (quota variabile), risulta eccessivo. E non solo, visto che poco bilanciata pare anche la proporzione fra immobili utilizzati come abitazione e proprietà ad uso ufficio, come del resto ci fa notare uno degli intervistati, responsabile per anni di un piccolo studio di circa 30 metri quadri. L’uomo ribadisce infatti la sostanziale iniquità di una tassa che lo costringeva a pagare cifre consistenti per un servizio che, di fatto, non veniva erogato, poiché di rifiuti in quell’ufficio praticamente non se ne producevano. “Per un servizio che non c’era mi toccava pagare – ci dice –, e così un giorno mi sono recato negli uffici competenti per segnalare questa contraddizione”. Ma fra rimpalli di responsabilità, e i soliti “non so”, di risposte non ne sono venute, e la situazione è rimasta la stessa. “Così ho cominciato a non pagare più, incorrendo anche nel pignoramento di alcuni mobili, ma devo dire che lo rifarei, poiché davanti alla segnalazione di un’ingiustizia reale subita da tanti cittadini non si può far finta di nulla”.

Fra l’altro, ulteriori perplessità circa i criteri di applicazione della Tari vengono dagli stessi calcoli relativi alla metratura. Alcuni proprietari di case costruite più di cent’anni fa, magari ereditate da nonni o bisnonni, e le cui pareti sono molto spesse, si ritrovano infatti a pagare cifre astronomiche pur abitando spazi modesti, essendo che fra metratura e superficie calpestabile c’è in questi casi una differenza sostanziale.

Che allora non sia il caso d’impostare la Tari in modo differente? Una coppia che vive in un appartamento, dove quindi cucina e svolge tutte le attività di routine in un’abitazione, produrrà inevitabilmente un numero di rifiuti maggiore rispetto a quello di uno studio della stessa metratura in cui operano un professionista e una segretaria. E ciò vale anche per i casi in cui, a due alloggi di analoga superficie, non corrisponda lo stesso numero di residenti. Eppure, sebbene in linea teorica tutto ciò sia stato valutato, elaborando anche alcuni correttivi a seconda dei casi (la stessa logica della ripartizione fra quota fissa e variabile), di fatto si continua ad operare in modo rigido e non adeguatamente bilanciato, col risultato che la diffusa percezione di iniquità della tassa diviene per molti un disincentivo al suo pagamento, a dispetto delle eventuali sanzioni.

Se allora un ripensamento dei criteri di applicazione della Tari non risolverà gli attuali problemi di vari comuni italiani, quantomeno potrebbe evitare in parte che questi si verifichino in futuro. Insomma, qualche insolvenza qua e là è fisiologica, ma voragini di tale entità non si spiegano con le solite banalizzazioni circa gli “italiani popolo di evasori”, ed è per questo che qualche domanda in più sarebbe forse il caso di porsela.