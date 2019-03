Acqua: Novi comanda già con D’Ascenzi che detta le regole ad Alessandria

Novi Ligure (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, oltre che dei rifiuti, ora devo occuparmi anche di acqua. L’accordo tra Mauro Bressan (Amag reti idriche Alessandria) e Mauro D’Ascenzi (Acos Novi) pare già operativo. Lo dimostrerebbe una disposizione arrivata stasera in Amag da Novi via e-mail in cui si legge che bisogna rimodulare le tariffe dell’acqua perché sono troppo basse. Il buon D’Ascenzi, quello che qualche anno fa parlava di privatizzazione del servizio idrico, ora vuole anche dettare le regole in ambito tariffario. E lo fa sotto elezioni, cioè quando i partiti sono più deboli, per imporre la sua linea. Tra i bene informati si dice che Bressan quando ha letto la mail di D’Ascenzi non abbia battuto ciglio ma, anzi, abbia detto ai suoi che bisognava far presto e fare in modo di presentare il nuovo piano tariffario al ministero competente. Se tutto ciò fosse vero – ma non dubito che lo sia data la totale attendibilità della fonte che mi ha informato – siamo di fronte ad un caso evidente di abuso di potere da parte di D’Ascenzi e di abuso d’ufficio da parte di Bressan che, oltre tutto, pare non abbia informato della cosa lo stesso presidente di Amag… e pare che non sappia niente neppure il presidente di Ato 6 che è anche il presidente della Provincia.

Avanti o popolo!

E io pago.