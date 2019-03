Ci ha lasciati il maresciallo Schintu, uomo della Benemerita vicino alla sua gente

Alessandria – Dopo lunga malattia si è spento stanotte all’Ospedale di Alessandria il Maresciallo dei Carabinieri Franco Schintu di 63 anni, ormai in pensione. Notissimo nel Casalese per essere stato brillante investigatore della Polizia Giudiziaria, prima della pensione è stato comandante della stazione dei Carabinieri di Occimiano, dove risiedeva con la famiglia e dove fu anche Presidente della Pro Loco. Lascia due figli, Luca e Chiara, e la devotissima consorte Piera Trisoglio, da tutti gli ospiti e i famigliari del Soggiorno Airone di Giarole , conosciuta semplicemente come Piera , da tanti anni anima di quella comunità. Il Santo Rosario si terrà domani, sabato 23 marzo alle 20:45, nella chiesa di Occimiano da dove partirà il funerale il giorno seguente alle ore 15.