Corriere di una ditta orafa rapinato da due uomini

Valenza – Gli sbarrano la strada, lo minacciano armi in pugno, e poi gli rubano l’auto carica di preziosi. È successo ieri mattina intorno alle 11.30, quando il corriere di una ditta orafa valenzana, impegnato in alcune consegne, stava percorrendo la Circonvallazione Ovest, nei dintorni di Valenza. I due malfattori lo hanno, infatti, prima bloccato, e poi scaraventato fuori dall’auto fuggendo a tutto gas con i cinque chili d’oro che l’uomo stava trasportando.

I Carabinieri hanno subito avviato le ricerche, anche con un elicottero, ma dei rapinatori pare non vi sia più traccia. Le indagini tuttavia proseguono nel massimo riserbo.