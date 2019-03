Due cassonetti in fiamme nella notte tra giovedì e venerdì ad Alessandria

Alessandria – Ancora cassonetti in fiamme ad Alessandria. Giovedì sera, verso le 20, un contenitore di rifiuti ha preso fuoco in via Oberdan e, poco dopo, ne è stato incendiato un altro in piazza Matteotti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento rapidamente le fiamme evitando che il fuoco si propagasse. Resta da chiarire cosa abbia innescato gli incendi. Al momento si esclude l’ipotesi di un piromane. Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio il capoluogo era già stato teatro di una serie di roghi di cassonetti in via Bensi e via Aldo Moro, quartiere Cristo, e via Don Stornini con danni stimati intorno ai diecimila euro.